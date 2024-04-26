Цыганков попал в заявку Жироны на ближайший матч Ла Лиги

Украинский вингер вернулся после травмы и будет готов сыграть против Лас-Пальмаса.

В субботу, 27 апреля, Жирона в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги встретится на выезде с Лас-Пальмасом.

Накануне игры каталонский клуб опубликовал заявку команды на предстоящий поединок, в которую вошел украинский вингер Виктор Цыганков, восстановившийся от травмы.

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Также в списке игроков находится украинский нападающий Артем Довбик.

Источник: twitter.com/GironaFC

Напомним, что Цыганков был вынужден пропустить два предыдущих матча чемпионата Испании с Атлетико (1:3) и Кадисом (4:1) из-за повреждения икроножной мышцы.

В текущем сезоне украинский вингер провел за Жирону во всех турнирах 28 поединков, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Матч Ла Лиги Лас-Пальмас - Жирона начнется 27 апреля в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в сферу интересов двух европейских грандов.

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