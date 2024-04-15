Цыганков попал в сферу интересов двух европейских грандов

Украинец может пойти на повышение.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может сменить клубную прописку.

Как сообщает Más Fichajes, футболист попал заинтересовал Баварию и Барселону.

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Источник отмечает, что два гранда готов поспорить за украинца, однако у немцев более стабильная финансовая ситуация.

В текущем сезоне Цыганков провел 24 матча за Жирону, в которых забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне.

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