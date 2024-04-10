Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне

Украинский форвард снова удостоился признания в каталонском клубе.

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик был признан лучшим игроком команды по итогам марта.

В минувшем месяце украинец провел за каталонцев четыре матча и отличился дублем в победном поединке чемпионата Испании с Бетисом (3:2).

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Для украинского форварда это уже четвертая такая награда в этом сезоне – ранее он признавался лучшим в ноябре, декабре и январе.

❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de març ha estat Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/dIUrOKXDEM — Girona FC (@GironaFC) April 10, 2024

Всего в текущем сезоне Довбик провел за Жирону во всех турнирах 31 матч, забив 16 голов и отдав семь результативных передач.

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