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Жирона - Бетис 3:2 видео голов и лучших моментов матча 31.03.2024

Вашему вниманию обзор поединка испанской Ла Лиги.
31 марта, 23:20
Жирона с дублем Довбика обыграла Бетис / Getty Images
Жирона с дублем Довбика обыграла Бетис / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, Жирона в рамках 30-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Бетис.

Каталонская команда сумела одержать победу 3:2, в чем ей помог украинский нападающий Артем Довбик, который оформил дубль, забив в Ла Лиге впервые с января.

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Украинец дважды по ходу поединка выводил Жирону вперед, реализовав пенальти в первом тайме и отличившись с игры во второй половине встречи. Однако Виллиан Жозе дважды счет сравнивал. Тем не менее в компенсированное время победу для хозяев поля вырвал Кристиан Стуани.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Бетис в 30-м туре Ла Лиги:

Жирона - Бетис 3:2

Голы: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуани, 90+2 - Виллиан Жозе, 45+4, 76

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес (Стуани, 83), Блинд - Коуту, Мартин (Хуанпе, 90+6), А. Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Эррера, 82), Порту (Торре, 83) - Довбик (Валери, 90+6)

Бетис: Силва - Руибаль, Песселья, Риад (Папастатопулос, 46), Абнер (Миранда, 77) - Родригес, Иско - Форнальс, Фекир (Карвалью, 62), Перес (Авила, 62, Родри, 84) - В. Жозе

Предупреждения: Мартин, Торре, Эррера - Иско, Риад, Авила, Форнальс.

Источник: MEGOGO

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