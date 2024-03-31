Жирона - Бетис 3:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024
В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Жирона принимала Бетис. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.
В данной игре феерии всего два футболиста, одним из которых был украинец. Артем Довбик на 36-й минуте отличился с 11-метровой отметки, а под занавес тайма его визави Виллиан Жозе возобновил паритет.
Во втором тайме украинский форвард вновь забил, но уже с игры, однако бразилец из стана "огурцов" шел по пятам. Все же ветеран Кристиан Стуани поздним голом принес своей команде победу.
Отметим, хавбек Жироны Виктор Цыганков также вышел в старте в данной игре, однако так и не сумел отличиться результативными действиями.
После 30 туров Ла Лиги Жирона занимает третье место с 65 баллами, а Бетис идет на седьмой строчке, набрав 42 очка.
Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Бетис
Жирона - Бетис 3:2
Голы: Довбик, 36 пен, 65, Стуани, 90+2 - Виллиан Жозе, 45+4, 76
Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 0.51
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 12 - 14
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