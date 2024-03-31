iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона - Бетис 3:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Каталонский клуб кровью и потом выборол три очка.
Сегодня, 19:16
Жирона - Бетис / Getty Images
Жирона - Бетис / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Жирона принимала Бетис. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В данной игре феерии всего два футболиста, одним из которых был украинец. Артем Довбик на 36-й минуте отличился с 11-метровой отметки, а под занавес тайма его визави Виллиан Жозе возобновил паритет.

Источник: Getty Images

Во втором тайме украинский форвард вновь забил, но уже с игры, однако бразилец из стана "огурцов" шел по пятам. Все же ветеран Кристиан Стуани поздним голом принес своей команде победу.

Отметим, хавбек Жироны Виктор Цыганков также вышел в старте в данной игре, однако так и не сумел отличиться результативными действиями.

После 30 туров Ла Лиги Жирона занимает третье место с 65 баллами, а Бетис идет на седьмой строчке, набрав 42 очка.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Бетис

Жирона - Бетис 3:2

Голы: Довбик, 36 пен, 65, Стуани, 90+2 - Виллиан Жозе, 45+4, 76

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 0.51
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 12 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Ла Лига Жирона

Статьи по теме

Тренер Жироны высказался о безголовой серии Довбика Тренер Жироны высказался о безголовой серии Довбика
Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас Барселона в большинстве одолела Лас-Пальмас
Одноклубник Довбика и Цыганкова, который принадлежит Барсе, прокомментировал свое будущее Одноклубник Довбика и Цыганкова, который принадлежит Барсе, прокомментировал свое будущее
Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны
Помочь журналистам

Видео

Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC
Победа Богачука над Мендозой в обзоре боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Украина20:35
Днепр-1 одержал выездную победу над Колосом
Европа20:24
Манчестер Сити и Арсенал расписали боевую ничью
Украина20:05
Суперлига: Ровно обыграло Старый Луцк в рамках второго матча четвертьфинальной серии
Украина19:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:42
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Украина19:40
Динамо с голом Ярмоленко разгромило в гостях Ворсклу
ММА19:33
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:24
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Бокс19:18
"Можно привести аргументы в пользу обоих": Уайт сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа19:16
Дубль Довбика помог Жироне добыть тяжелую победу над Бетисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK