Жирона - Бетис 3:2: обзор матча и результат игры 31.03.2024

Каталонский клуб кровью и потом выборол три очка.

В воскресенье, 31 марта, в рамках 30-го тура Ла Лиги Жирона принимала Бетис. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В данной игре феерии всего два футболиста, одним из которых был украинец. Артем Довбик на 36-й минуте отличился с 11-метровой отметки, а под занавес тайма его визави Виллиан Жозе возобновил паритет.

Источник: Getty Images

Во втором тайме украинский форвард вновь забил, но уже с игры, однако бразилец из стана "огурцов" шел по пятам. Все же ветеран Кристиан Стуани поздним голом принес своей команде победу.

Отметим, хавбек Жироны Виктор Цыганков также вышел в старте в данной игре, однако так и не сумел отличиться результативными действиями.

После 30 туров Ла Лиги Жирона занимает третье место с 65 баллами, а Бетис идет на седьмой строчке, набрав 42 очка.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона - Бетис

Жирона - Бетис 3:2

Голы: Довбик, 36 пен, 65, Стуани, 90+2 - Виллиан Жозе, 45+4, 76

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 0.51

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 9 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 12 - 14

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