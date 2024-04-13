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Атлетико - Жирона 3:1 видео голов и лучших моментов матча

Смотрите на ISPORT лучши моменты поединка Ла Лиги.
Сегодня, 17:39
Атлетико - Жирона / Getty Images
Атлетико - Жирона / Getty Images

В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико принимал Жирону.

Каталонский коллектив первым открыл счет - Довбик удачно завершил атаку своей команды.

Подопечные Диего Симеоне сумели навязать свою игру, которая позволила победить

Дубль в ссотаве Атлетико оформил Антуан Гризманн, голом также отметился Корреа.

Видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона в рамках Ла Лиги

Атлетико - Жирона 3:1
Голы: Гризманн, 34 (пен.), 50, Корреа, 45+6 - Довбик, 4.

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) - Рикельме (Лино, 68), Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) - Гризманн (Льоренте, 68), Корреа.

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес - Коуту, Ромеро (Торре, 57), А. Гарсия, Эррера (Порту, 65), Савио (Валери, 83) - Довбик (Стуани, 83).

Предупреждения: Сауль, Корреа, Льоренте - Эррера, Коуту.

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