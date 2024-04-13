Атлетико - Жирона 3:1 видео голов и лучших моментов матча
В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико принимал Жирону.
Каталонский коллектив первым открыл счет - Довбик удачно завершил атаку своей команды.
Подопечные Диего Симеоне сумели навязать свою игру, которая позволила победить
Дубль в ссотаве Атлетико оформил Антуан Гризманн, голом также отметился Корреа.
Видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона в рамках Ла Лиги
Атлетико - Жирона 3:1
Голы: Гризманн, 34 (пен.), 50, Корреа, 45+6 - Довбик, 4.
Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) - Рикельме (Лино, 68), Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) - Гризманн (Льоренте, 68), Корреа.
Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес - Коуту, Ромеро (Торре, 57), А. Гарсия, Эррера (Порту, 65), Савио (Валери, 83) - Довбик (Стуани, 83).
Предупреждения: Сауль, Корреа, Льоренте - Эррера, Коуту.
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