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Два английских клуба хотят перехватить у Аталанты бельгийського таланта

Шарль Де Кетеларе имеет немало вариантов продолжения карьеры.
Сегодня, 17:59
Шарль Де Кетеларе / Getty Images
Шарль Де Кетеларе / Getty Images

Хавбек Милана Шарль Де Кетеларе интересен двум английским клубам, пишет Николо Скира.

Напомним, что бельгийский хавбек принадлежит Милану, но после неудачного дебютного сезона "россонери" отправили игрока в аренду в Аталанту. 

В стане бергамасков Де Кетеларе стал играть значитально лучше, так что клуб готов активировать опцию выкупа за 22 млн евро.

Однако в сделку могут вмешаться два неназванных клуба АПЛ, которым также интересен Де Кетеларе. И, вероятно, они готовы предложить большую сумму за хавбека.

Ранее также сообщалось, что Милан определился с новым главным тренером.

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