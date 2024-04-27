Два английских клуба хотят перехватить у Аталанты бельгийського таланта
Шарль Де Кетеларе имеет немало вариантов продолжения карьеры.
Хавбек Милана Шарль Де Кетеларе интересен двум английским клубам, пишет Николо Скира.
Напомним, что бельгийский хавбек принадлежит Милану, но после неудачного дебютного сезона "россонери" отправили игрока в аренду в Аталанту.
В стане бергамасков Де Кетеларе стал играть значитально лучше, так что клуб готов активировать опцию выкупа за 22 млн евро.
Однако в сделку могут вмешаться два неназванных клуба АПЛ, которым также интересен Де Кетеларе. И, вероятно, они готовы предложить большую сумму за хавбека.
Ранее также сообщалось, что Милан определился с новым главным тренером.
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