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Бывший тренер Реала может заменить Пиоли в Милане

Хулен Лопетеги готов вернуться к тренерской деятельности
Сегодня, 13:30
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Итальянский Милан определился с потенциальным новым главным тренером.

Как сообщает Маттео Моретто, «россонери» остановились на кандидатуре Хулена Лопетеги. С испанцем находятся в продвинутых переговорах.

Сам Лопетеги ради работы в Милане отказался от возвращения в АПЛ, которое ему предлагал Вест Хэм и от нескольких других европейских клубов.

Детали возможного контракта с экс-тренером Реала, сборной Испании и Вулверхэмптона пока неизвестны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Хулен Лопетеги

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