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Президент Ла Лиги: У Переса слишком много влияния. Это плохо для футбола

Хавьер Тебас считает, что президент Реала всегда достигает того, что хочет.
Сегодня, 22:09
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь заговорил об идее создания Суперлиги.

По словам Тебаса, такой турнир похож на феодальные времена в футболе, но, вероятно он все же запустится, потому что президент Реала Флорентино Перес, который является его идейным вдохновителем, привык добиваться своего.

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"Суперлига? Флорентино никогда не проигрывает, и он всегда начеку. Он уже много лет пытается выжить меня из Ла Лиги. Суперлига - это модель управления, при которой правят самые богатые клубы. Он говорит, что они много заработают и будут делиться с другими в знак солидарности. Это больше похоже на феодальные времена, но в футболе.

Со своей стороны, я защищаюсь, как могу. Но дело не в страхе, а в том, кто перед вами. Он очень влиятельный человек, который достигает своих целей. У него очень много влияния, слишком много. Это плохо и для страны, и для футбола", - заявил глава испанского чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Флорентино Перес Хавьер Тебас

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