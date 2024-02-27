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Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала

Глава чемпионата намерен разобраться в ситуации.
Сегодня, 16:20
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о критике местного судейства на клубном телевидении Реала.

"Я уже говорил об этом. Мы не имеем права подавать жалобу. Мы планируем провести встречу, и я думаю, что видео на клубном телевидении Реала противоречат спортивным принципам. Нормально критиковать, говорить, что иногда что-то идет не так. Но постоянные придирки, демонстрация превосходства – думаю, что Реал как клуб не может оперировать такими доводами".

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"Я не изучал этот вопрос, но клубное телевидение является официальной структурой клуба, потому что, согласно указу, там они транслируют матчи с задержкой в конце каждого тура. Реальность такова, что это официальная структура Реала", – сказал испанский функционер в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 26 туров Ла Лиги Реал занимает первое место в Ла Лиге, набрав 65 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас

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