Реал нацелился на испанского таланта

Хуанлу может заменить в стане "сливочных" Дани Карвахаля.

Хуанлу в матче против Реала / Getty Images

Мадридский Реал рассматривает серьезное обновление линии защиты.

Как сообщает AS, "сливочные" нацелились на летнее подписание футболиста Севильи Хуанлу. Сумма потенциального трансфера пока остается неизвестной.

Испанский игрок должен со временем безболезненно заменить в стане местного гранда своего соотечественника 32-летнего Дани Карвахаля.

Отметим, что 20-летний исполнитель в этом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на Альфонсо Дэвиса, на которого также охотится Реал.

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