iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал нацелился на испанского таланта

Хуанлу может заменить в стане "сливочных" Дани Карвахаля.
Сегодня, 18:56
Хуанлу в матче против Реала / Getty Images
Хуанлу в матче против Реала / Getty Images

Мадридский Реал рассматривает серьезное обновление линии защиты.

Как сообщает AS, "сливочные" нацелились на летнее подписание футболиста Севильи Хуанлу. Сумма потенциального трансфера пока остается неизвестной.

Испанский игрок должен со временем безболезненно заменить в стане местного гранда своего соотечественника 32-летнего Дани Карвахаля.

Отметим, что 20-летний исполнитель в этом сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на Альфонсо Дэвиса, на которого также охотится Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал севилья Хуанлу

Статьи по теме

Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных" Новый чемпион UFC встретился со звездами Реала и Севильи, и получил подарок от "сливочных"
Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью Лунин не дал проиграть, Модрич принес победу: Реал минимально обыграл Севилью
Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал
Легенда Реала: Во времена "галактикос" нам было трудно побеждать Легенда Реала: Во времена "галактикос" нам было трудно побеждать
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа20:53
"Поедет с нами на Мейджор": NaVi отреагировали на "грязный" момент с Зинченко
Европа20:50
Тренер Жироны назвал задачу команды на следующий сезон
Киберспорт20:24
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вернулись в ТОП-5, Monte упали после ухода sdy
Европа20:19
"С Днем рождения, принцесса": Месси устроил для любимой праздник в стиле Disney
Европа20:02
Стало известно, когда Зинченко сможет сыграть после травмы
Украина19:41
Лидер Полесья выбыл до конца сезона
Украина19:39
Кто выиграет чемпионат Украины сезона-2023/24: Шахтер опережает Динамо
Украина19:32
Бомбардиры УПЛ: Ванат оторвался от преследователей, Штогрин ворвался в борьбу
Украина19:28
Таблица УПЛ: Кривбасс единолично возглавил таблицу, Заря поднялась с зоны вылета
Украина19:27
Пушич назвал причину того, почему Шахтер не обыграл Александрию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK