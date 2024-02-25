Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал

Мюнхенская Бавария выразила готовность попрощаться с Альфонсо Дэвисом летом.

Как сообщает издание Sky Sports, "красные" установили на канадского защитника ценник в 50 млн евро и также уже начали поиск его замены.

В услугах Дэвиса заинтересован мадридский Реал, который, по слухам готов заплатить за него как раз сумму в районе 45-50 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний провел 27 матчей, забив 1 гол и отдав 3 результативных передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария видит замену Дэвису в защитнике Милана.

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