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Бавария установила ценник на своего лидера, которого хочет приобрести Реал

Мюнхенцы готовы отпустить Альфонсо Дэвиса за приличную сумму.
Сегодня, 10:34
Альфонсо Дэвис
Альфонсо Дэвис

Мюнхенская Бавария выразила готовность попрощаться с Альфонсо Дэвисом летом.

Как сообщает издание Sky Sports, "красные" установили на канадского защитника ценник в 50 млн евро и также уже начали поиск его замены.

В услугах Дэвиса заинтересован мадридский Реал, который, по слухам готов заплатить за него как раз сумму в районе 45-50 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний провел 27 матчей, забив 1 гол и отдав 3 результативных передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария видит замену Дэвису в защитнике Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал альфонсо дэвис

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