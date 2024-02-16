iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария уже нашла равноценную замену Дэвису

Мюнхенцы намерены выкупить Тео Эрнандеса.
Сегодня, 13:01
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Бавария определилась, кто заменит Альфонсо Дэвиса на левом фланге обороны, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что канадский защитник, вероятней всего, летом перейдет в мадридский Реал, стороны уже достигли устного соглашения.

Однако мюнхенцы уже придумали, кем залатают дыру в обороне, их выбор пал на Тео Эрнандеса.

Баварию не отпугивает даже большой ценник француза, Трансфермаркт оценивает его в 55 млн евро, они готовы вложить в Тео любые средства.

На данный момент неизвестно, заинтересован ли сам Эрнандес в том, чтобы сменить клуб.

Ранее также сообщалось, что игроки Баварии недовольны Тухелем.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Тео Эрнандес

Статьи по теме

Ошибка Упамекано позволила Лацио обыграть Баварию Ошибка Упамекано позволила Лацио обыграть Баварию
Лацио - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Лацио - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария решила купить главного конкурента Кейна в этом сезоне Бавария решила купить главного конкурента Кейна в этом сезоне
Гендиректор Баварии рассказал, что клуб планирует делать с Тухелем после поражения от Байера Гендиректор Баварии рассказал, что клуб планирует делать с Тухелем после поражения от Байера
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров

Последние новости

Европа15:47
Хавбек Шахтера стал приоритетной целью для английских грандов
Европа15:25
Моуринью мог в свое время возглавить топовую европейскую сборную
Теннис15:22
"Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла": Легендарный украинский тенисист прокомментировал смерть навального
Европа15:02
Наставник ПСЖ высказался об уходе Мбаппе
Европа14:56
Интер готов продать Мартинеса за 100 млн евро
Европа14:43
Суарес: Когда я выступал за Ливерпуль за нас никто не хотел играть
Формула 114:22
Росберг: Понимаю Хэмилтона, он решил осуществить детскую мечту
Европа13:59
Экс-игрок Динамо перешел в экзотический чемпионат
Европа13:55
В Барселоне не намерены продавать Гави ни при каких обстоятельствах
Европа13:35
"Почему бы и нет?": Артета высказался о возможности подписания Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK