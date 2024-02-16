Бавария уже нашла равноценную замену Дэвису
Мюнхенцы намерены выкупить Тео Эрнандеса.
Бавария определилась, кто заменит Альфонсо Дэвиса на левом фланге обороны, пишет Bayern & Germany.
Напомним, что канадский защитник, вероятней всего, летом перейдет в мадридский Реал, стороны уже достигли устного соглашения.
Однако мюнхенцы уже придумали, кем залатают дыру в обороне, их выбор пал на Тео Эрнандеса.
Баварию не отпугивает даже большой ценник француза, Трансфермаркт оценивает его в 55 млн евро, они готовы вложить в Тео любые средства.
На данный момент неизвестно, заинтересован ли сам Эрнандес в том, чтобы сменить клуб.
Ранее также сообщалось, что игроки Баварии недовольны Тухелем.
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