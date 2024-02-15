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Игроки Баварии недовольны словами Тухеля после матча против Лацио

Тренер был очень резок.
Сегодня, 21:58
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель довольно резко высказался об игроках после матча с Лацио, пишет Sky Sport.

Напомним, Бавария неожиданно уступила римского клубу в 1/8 Лиги чемпионов

После матча Тухель в раздевалке заявил игрокам, что их уровень ниже, чем он ожидал и теперь ему придется адаптироваться.

Также издание утверждает, что игрокам Баварии очень не понравилось такое обращение со стороны главного тренера.

Ранее также сообщалось, что Бавария пока не планирует увольнять Тухеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель

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