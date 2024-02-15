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В Баварии решили, что делать с Тухелем

Клуб даст тренеру время исправить ситуацию.
Сегодня, 19:07
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В Баврии пока не рассматривают увольнение Томаса Тухеля, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, руководство клуба пока еще доверяет немецкому специалисту, но с некоторыми оговорками.

У Тухеля есть четыре матча, чтобы исправить ситуацию. Баварии предстоит сыграть с Бохумом, Лейпцигом и Фрайбург, а затем матч-ответ против Лацио.

Результаты этих поединков будут иметь ключевое значение в принятии решения касательно будущего Тухеля в Баварии.

Ранее также сообщалось, что Моуринью снова раскритиковал Рому за свое увольнение.

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