В Баварии решили, что делать с Тухелем
Клуб даст тренеру время исправить ситуацию.
В Баврии пока не рассматривают увольнение Томаса Тухеля, утверждает Флориан Плеттенберг.
По информации инсайдера, руководство клуба пока еще доверяет немецкому специалисту, но с некоторыми оговорками.
У Тухеля есть четыре матча, чтобы исправить ситуацию. Баварии предстоит сыграть с Бохумом, Лейпцигом и Фрайбург, а затем матч-ответ против Лацио.
Результаты этих поединков будут иметь ключевое значение в принятии решения касательно будущего Тухеля в Баварии.
Ранее также сообщалось, что Моуринью снова раскритиковал Рому за свое увольнение.
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