Моуринью - об увольнении из Ромы: Меня "выбили" люди, мало что знающие о футболе

Бывший тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о своем увольнении из римского клуба.

"Вот-вот начнутся еврокубки, в частности Лига чемпионов – возможно, самое важное соревнование в мировом календаре. Я не буду участвовать в финальных этапах не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня "выбили" люди, которые мало что знают о футболе".

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"Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам по эгидой УЕФА", – приводит слова Моуринью TuttomercatoWeb.

Напомним, столичный клуб рассторг соглашение с португальским специалистом после двух лет сотрудничества. Финальной каплей для руководства римлян стало поражение от Милана (1:3).

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