Моуринью хочет работать в новой для себя лиге

Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, утверждает Bild.

По информации издания, португальский наставник готовится возглавить Баварию, которая может расстаться с Тухелем после разгрома от Байера.

Однако ранее руководство клуба уже заявило о полной поддержке своего тренера.

С другой стороны, есть вероятность ухода Алонсо из Байера, Моуринью вполне мог бы возглавить леверкузенский клуб.

Ранее также сообщалось, что Филиппо Индзаги лишился работы.

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