Моуринью хочет работать в новой для себя лиге
Португалец начал учить немецкий язык.
Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, утверждает Bild.
По информации издания, португальский наставник готовится возглавить Баварию, которая может расстаться с Тухелем после разгрома от Байера.
Однако ранее руководство клуба уже заявило о полной поддержке своего тренера.
С другой стороны, есть вероятность ухода Алонсо из Байера, Моуринью вполне мог бы возглавить леверкузенский клуб.
Ранее также сообщалось, что Филиппо Индзаги лишился работы.
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