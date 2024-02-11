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Абсолютный аутсайдер Серии А отправил в отставку Филиппо Индзаги

Последняя команда чемпионата распрощалась с главным тренером.
Сегодня, 15:05
Филиппо Индзаги / Getty Images
Филиппо Индзаги / Getty Images

Филиппо Индзаги отправлен в отставку с поста главного тренера аутсайдера Серии А Салернитаны.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Решение об увольнении наставника команды было принято после домашнего поражения 1:3 от Эмполи в матче 24-го тура чемпионата.

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Индзаги возглавлял Салернитану с октября прошлого года. Под руководством 50-летнего специалиста команда провела 18 матчей, в которых одержала три победы, а четыре поединка свела вничью.

На данный момент Салернитана занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 24 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, кто может заменить Индзаги во главе Салернитаны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Серия А Филиппо Индзаги Салернитана

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