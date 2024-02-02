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Аутсайдер Серии А объявил о подписании знаменитого немецкого защитника

Жером Боатенг продолжит карьеру в составе последней команды итальянского чемпионата.
Сегодня, 15:45
Жером Боатенг / salernitana.it
Жером Боатенг / salernitana.it

Бывший защитник Баварии и сборной Германии Жером Боатенг пополнил состав итальянской Салернитаны.

35-летний футболист присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона - 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт "гранатовых".

В составе итальянской команды опытный защитник будет играть под пятым номером.

За свою карьеру Боатенг выступал за Герту, Гамбург, Манчестер Сити, Баварию. За десять лет в составе мюнхенского клуба он девять раз становился чемпионом и дважды выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Германии в 2014 году защитник стал чемпионом мира.

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Последним клубом Боатенга был французский Лион, а с лета прошлого года игрок пребывал в статусе свободного агента.

Напомним, что на данный момент Салернитана, возглавляемая Филиппо Индзаги, занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 22 сыгранных матчах.

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