Рома обыграла Салернитану, сделав две победы подряд впервые с октября
"Волки" под руководством Де Росси находятся в очке от зоны Лиги чемпионов.
В понедельник, 29 января, Салернитана принимала Рому в рамках 22-го тура Серии А.
В первом тайме команды разошлись миром, а все самое интересное оставили на вторую половину игры.
Сначала Дибала открыл счет благодаря пенальти, а затем Пеллегрини удвоил преимущество. Позднее Салернитана отыграла один мяч, но не смогла свести матч хотя бы к ничьей.
Отметим, что под руководством Даниэле Де Росси "волки" выигрывают второй матч подряд. Такой серии у клуба не было с октября, когда Моуринью выдал серию из пяти побед.
Ранее также сообщалось, что Ювентус установил огромный ценник на своего центрбека.
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