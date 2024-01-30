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Рома обыграла Салернитану, сделав две победы подряд впервые с октября

"Волки" под руководством Де Росси находятся в очке от зоны Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:12
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

В понедельник, 29 января, Салернитана принимала Рому в рамках 22-го тура Серии А.

В первом тайме команды разошлись миром, а все самое интересное оставили на вторую половину игры. 

Сначала Дибала открыл счет благодаря пенальти, а затем Пеллегрини удвоил преимущество. Позднее Салернитана отыграла один мяч, но не смогла свести матч хотя бы к ничьей.

Отметим, что под руководством Даниэле Де Росси "волки" выигрывают второй матч подряд. Такой серии у клуба не было с октября, когда Моуринью выдал серию из пяти побед.

Ранее также сообщалось, что Ювентус установил огромный ценник на своего центрбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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