Ювентус назначил немалый ценник ради того, чтобы сохранить своего центрбека
"Бьянконери" не хотят продавать Бремера.
Ювентус не будет рассматривать предложения менее 70 млн по Бремеру, утверждает Calciomercato.
Бразильский центрбек является ключевой фигурой в защите "бьянконери", а его уверенная игра привлекает интерес европейских грандов.
Как сообщает издание, МЮ уже связался с туринцами по поводу возможного трансфера защитника, но получил отказ.
При этом сам Бремер был не прочь продолжить выступления в АПЛ. Потому, чтобы сохранить игрока, Ювентус попытается отпугнуть другие клубы высоким ценником, не менее 70 млн евро.
Отметим, что Трансфермаркт оценивает бразильца в 50 млн евро.
Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ попробует перехватить звезду Марселя.
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