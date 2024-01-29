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Ювентус назначил немалый ценник ради того, чтобы сохранить своего центрбека

"Бьянконери" не хотят продавать Бремера.
Вчера, 23:35
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Ювентус не будет рассматривать предложения менее 70 млн по Бремеру, утверждает Calciomercato.

Бразильский центрбек является ключевой фигурой в защите "бьянконери", а его уверенная игра привлекает интерес европейских грандов.

Как сообщает издание, МЮ уже связался с туринцами по поводу возможного трансфера защитника, но получил отказ. 

При этом сам Бремер был не прочь продолжить выступления в АПЛ. Потому, чтобы сохранить игрока, Ювентус попытается отпугнуть другие клубы высоким ценником, не менее 70 млн евро.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает бразильца в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ попробует перехватить звезду Марселя.

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