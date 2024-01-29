Аутсайдер АПЛ вступил в гонку за подписью звезды Марселя

Переход Измаила Сарра в Вильярреал оказался под угрозой.

Ноттингем Форест попробует перехватить Измаила Сарра, пишет GFFN.

Сенегалец был основным игроком Марселя при Марселино, но при Гаттузо его положение стало ощутимо хуже. Хотя итальянец и считает его важной частью команды.

Однако Сарр хотел бы воссоединиться с предыдущим менеджером в Вильярреале, и ранее казалось, что эта сделка может состояться до закрытия окна.

Но сейчас в гонку вмешался Ноттингем, который пока не подавал официальное предложение Марселю, но зато старается убедить игрока, перейти в АПЛ.

В текущем сезоне Сарр 21 матч, в которых отличился двумя голами и четырьмя ассистами. Трансфермаркт оценивает сенегальца в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ нацелился на защитника Баварии.

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