ПСЖ нацелился на ключевого защитника Баварии

ПСЖ определило приоритную цель на летнее трансферное окно, утверждает GFFN.

Парижане уже изучили Маттейса Де Лигта и решили, что он идеально подойдет команде. Уже даже были первые контакты с Баварией.

Однако мюнхенцы отклонили первое предложение, но ПСЖ готов настаивать. Финансовое положение клуба позволит сделать чемпиону Германии фантастическое предложение.

Отметим, что портал Трансфермаркт оценивает Де Лигта в 65 млн евро, следовательно предложение ПСЖ должно быть в районе 100 млн. Что думает сам Маттейс о переходе во Францию неизвестно.

Ранее также сообщалось, что нидерландский клуб был вынужден продать футболиста в росию.

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