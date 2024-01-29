ПСЖ нацелился на ключевого защитника Баварии
Парижанам придется раскошелиться ради Маттейса Де Лигта.
ПСЖ определило приоритную цель на летнее трансферное окно, утверждает GFFN.
Парижане уже изучили Маттейса Де Лигта и решили, что он идеально подойдет команде. Уже даже были первые контакты с Баварией.
Однако мюнхенцы отклонили первое предложение, но ПСЖ готов настаивать. Финансовое положение клуба позволит сделать чемпиону Германии фантастическое предложение.
Отметим, что портал Трансфермаркт оценивает Де Лигта в 65 млн евро, следовательно предложение ПСЖ должно быть в районе 100 млн. Что думает сам Маттейс о переходе во Францию неизвестно.
Ранее также сообщалось, что нидерландский клуб был вынужден продать футболиста в росию.
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