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Нидерландскому клубу пришлось отпустить футболиста в росию

Манфреда Угальде убедили деньгами.
Сегодня, 20:35
Манфред Угальде / fctwente.nl
Манфред Угальде / fctwente.nl

Твенте продал Манфреда Угальде московскому спартаку.

Технический директор клуба признал, что они бы предпочли не совершать эту сделку, но у них почти не было выбора.

Коста-риканский форвард хотел уехать играьт в росию, так как клуб предложил значительно увелить ему зарплату, а Твенте не хотел держать игрока, котоырй не хочет играть за клуб.

"Все очень сложно. Мы бы предпочли, чтобы Манфред ушел, скажем, летом и в клуб из более интересной лиги. Мы с ним много говорили об этом.

Но он дал понять, что непременно хочет перейти в спартак. Когда клуб предлагает игроку зарплату, кратно превышающую ту, что он зарабатывает у нас, шансов не остается.

Конечно, мы могли бы удерживать его условиями контракта, но что это даст игроку? Мы хотим, чтобы футболист действительно стремился играть за Твенте. Лучше отпустить того, кто этого не хочет. К тому же, скажем честно, получена очень крупная по меркам Твенте сумма", – говорится на официальном сайте.

Ранее также сообщалось, что Балотелли восхитился росийским диктатором.

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