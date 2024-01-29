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Балотелли опубликовал сторис, в котором отвесил комплимент путину

Пользователи быстро объяснили Марио, что тот ой как не прав.
Сегодня, 17:30
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Марио Балотелли уже давно себя зарекомендовал, как скандальный и сумасбродный футболист, но теперь он решил полезть и в политику.

В сторис игрок опубликовал видео с Джо Байденом и путиным. Американский президент провожал военного в последний путь, а как только гроб скрылся из виду, посмотрел на часы.

А вот путин стоял под проливным дождем, отдавая честь какому-то памятнику или могиле. Видео было подписано " Разница".

Балотелли как бы намекал, что росийский диктатор с куда большим уважением относится к погибшим солдатам. Однако и тут не все так просто.

После того, как пользователи указали Марио на идиотизм подобных сравнений, он опубликовал еще один сторис, в котором написал: "Это было не о политике, это было об уважении к людям, которые погибли. Перестаньте плакать и поймите суть".

instagram.com/mb459
instagram.com/mb459

Ранее также сообщалось, что росийскую фигуристку дисквалифицировали за допинг.

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