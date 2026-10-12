Стелла: Контакт между пилотами Макларен неприемлем

Руководитель Макларен Андреа Стелла прокомментировал события уикэнда в Сингапуре.

Напомним, что во время спринта Норрис и Пиастри столкнулись, из-за чего болид австралийца развернуло и он не смог продолжить заезд.

В Макларен заявили, что не примут подобного поведения и проведут беседы со своими пилотами. В итоге в гонке Ландо предложил Оскару помочь в борьбе с Хэмилтоном.

Мы еще не завершили обсуждение случившегося. Команда способна стать еще более сплоченной и сильной. Я доволен тем, что на определенной стадии гонки Ландо смог принять подобный образ мышления. Именно этого я и ожидал, будучи руководителем команды. Именно этого ожидают от наших пилотов 1000 человек, работающих в Макларен. Так что хорошо, что у нас есть пример такого поведения – и я жду больше подобного в будущем, независимо от того факта, прозвучит ли такая инициатива по радио или за закрытыми дверями во время брифингов, где будет готовиться план на гонку. Случившееся в субботу я обозначил как неприемлемое – и это надо воспринимать как заявление от руководителя команды. Но меня очень порадовало, что то же самое очень быстро прозвучало из уст наших пилотов. Мы едины во взглядах относительно того, какой мы хотим видеть работу в команде

Напомним, что Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура.

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