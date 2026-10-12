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Футбол

Роналду: Я - лучший в истории

Португалец в погоне за 1000-м голом.
Сегодня, 12:40       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду назвал себя лучшим игроком в истории.

Подобное заявление от португальца прозвучало в контексте его гонке за 1000 голами в карьере.

По мнению Роналду, количество забитых им голов говорят о том, что он лучший игрок в истории футбола.

Люди не ценят мою нынешнюю форму, мои голы. Все должно произойти естественно. Если я забил 925, 930 голов... Значит, я лучший в истории, и точка. Цифры говорят сами за себя. Если я доберусь до этой отметки, это будет потрясающе, но я не строю долгосрочных планов

Ранее также сообщалось, что легенда Милана возглавил бразильский клуб.

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