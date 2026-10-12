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Футбол

УЕФА заявил, что ФИФА и без продажи прав может раздать деньги федерациям

У организации достаточно средств.
Сегодня, 11:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

УЕФА и КОНКАКАФ выпустили совместное заявление, в котором говорится, что у ФИФА есть деньги спонсировать национальные федерации, пишет The Times.

Напомним, что Инфантино попытался продать права на ЧМ частным инвесторам, чтобы, якобы, были деньги спонсировать национальные федерации.

УЕФА и КОНКАКАФ посчитали, что ФИФА легко может выделить более 2 млрд долларов, заплатив каждой из национальных ассоциаций по 10 млн долларов.

Мы предлагаем установить разумный резерв в размере примерно 2,3 млрд долларов США, что соответствует одному году прогнозируемых расходов. Такой консервативный подход обеспечил бы ФИФА существенную финансовую защиту и позволил бы избежать искажений, возникающих при учете исключительных расходов на проведение турниров в качестве регулярных операционных расходов. 

Кроме того, благодаря устойчивому финансовому положению ФИФА могла бы без труда открыть недорогие кредитные линии, к которым можно было бы прибегнуть в случае беспрецедентного дефицита ликвидности. 

Исходя из этого анализа, наше первоначальное предложение о единовременной выплате 10 млн долларов каждой из 211 национальных ассоциаций – членов ФИФА, а теперь также конфедерациям и региональным союзам, – является осторожным и вполне посильным решением

Ранее также Энцо Мареска повторил редкое достижение в АПЛ.

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