Защитник МЮ - о положении команды: Мы не там, где должен быть такой клуб

Центрбек Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт поделился мыслями о том, в каком положении сейчас его клуб.

По словам нидерландца, есть очень много вещей, которые манкунианцы делают не на должном уровне.

«Мы не там, где должен быть Манчестер Юнайтед.

Если бы я знал решение, я бы сказал его, и мы бы выигрывали матчи, но многое нужно улучшить, и мы должны смотреть на себя, чтобы быть ответственными...», - сказал де Лигт.

Напомним, вчера МЮ проиграл Тоттенхэму.

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