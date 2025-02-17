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Футбол

Защитник МЮ - о положении команды: Мы не там, где должен быть такой клуб

Маттейс де Лигт считает, что манкунианцам многое надо исправлять.
Сегодня, 10:37
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Центрбек Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт поделился мыслями о том, в каком положении сейчас его клуб.

По словам нидерландца, есть очень много вещей, которые манкунианцы делают не на должном уровне.

«Мы не там, где должен быть Манчестер Юнайтед. 

 Если бы я знал решение, я бы сказал его, и мы бы выигрывали матчи, но многое нужно улучшить, и мы должны смотреть на себя, чтобы быть ответственными...», - сказал де Лигт.

Напомним, вчера МЮ проиграл Тоттенхэму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маттейс Де Лигт

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