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Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде

На Маттейса Де Лигта претендовали не только манкунианцы.
Сегодня, 18:25
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Маттейс Де Лигт отклонил два больших предложения ради манкунианцев, утверждает 90Min.

Напомним, МЮ купил Де Лигта за 45 млн евро у Баварии. Компани хотел оставить игрока в команде, но руководство клуба решило иначе.

С самого открытия трансферного окна нидерландец считался выставленным на трансфер, и с ним сразу же связались два клуба.

Барселона и ПСЖ пытались переманить к себе 25-летнего защитника, но игрок решил подождать и не ошибся. Когда за ним пришел МЮ, он сразу дал согласие на переход, чтобы воссоединиться с Эриком тен Хагом.

Ранее также сообщалось, что Арсенал вернулся в гонку за именитом форвардом.

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