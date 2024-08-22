Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде

На Маттейса Де Лигта претендовали не только манкунианцы.

Защитник Манчестер Юнайтед Маттейс Де Лигт отклонил два больших предложения ради манкунианцев, утверждает 90Min.

Напомним, МЮ купил Де Лигта за 45 млн евро у Баварии. Компани хотел оставить игрока в команде, но руководство клуба решило иначе.

С самого открытия трансферного окна нидерландец считался выставленным на трансфер, и с ним сразу же связались два клуба.

Барселона и ПСЖ пытались переманить к себе 25-летнего защитника, но игрок решил подождать и не ошибся. Когда за ним пришел МЮ, он сразу дал согласие на переход, чтобы воссоединиться с Эриком тен Хагом.

Ранее также сообщалось, что Арсенал вернулся в гонку за именитом форвардом.

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