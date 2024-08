Манчестер Юнайтед провел презентацию Де Лигта и Мазрауи

Noussair is a Red! 🔴 Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United 🙌 #MUFC

Welkom, Matthijs! 🤝 We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC

