Манчестер Юнайтед провел презентацию Де Лигта и Мазрауи

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о двух долгожданных новичках.

Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи пополнили состав "красных дьяволов".

Контракт с нидерландцем рассчитан до лета 2029 года с опцией продления на один год. Соглашение с марокканцем также имеет данную опцию, но длится на один год меньше (до лета 2028 года).

Футболисты уже определились с номерами: Де Лигт будет выступать под четвертым номером, а Мазрауи - под третьим.

"Как только я услышал, что меня хочет Манчестер Юнайтед, я почувствовал волнение по поводу возможности нового вызова в таком историческом клубе. В последовавших за этим разговорах я был впечатлен видением, которое изложило футбольное руководство, и той ролью, которую они в нем видели для меня", - сказал Маттейс.

"Эрик тен Хаг сформировал ранние этапы моей карьеры, поэтому он знает, как выжать из меня максимум, и мне не терпится снова поработать с ним. Я знаю, что нужно для достижения успеха на самом высоком уровне, и я полон решимости продолжить этот рекорд в этом особенном клубе".

Welkom, Matthijs! 🤝



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

"Быть игроком Манчестер Юнайтед – невероятное чувство, и мне не терпится выйти на Олд Траффорд в красной футболке. Я знаю, что присоединяюсь к клубу в интересное время; Все, с кем я разговаривал, имеют одинаковые амбиции, чтобы мы вместе выигрывали трофеи, и я чувствую решимость добиться этого", - заявил Нуссаир.

"Эрик тен Хаг сыграл важную роль в моем развитии как игрока, поэтому мне очень приятно воссоединиться с ним, когда я вступаю в лучшие годы своей карьеры. Я знаю, чего он ожидает от своих игроков, и сделаю все, чтобы помочь еоманде добиться успеха".

Noussair is a Red! 🔴



Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United 🙌#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

По информации зарубежных источников, Манчестер Юнайтед договорился с Баварией о трансфере Де Лигта за 45 миллионов евро. Еще пять миллионов были включены в сделку в качестве бонусов.

За переход Мазрауи "ротен" получат 15 миллионов + 5 миллионов в виде бонусов.

Ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед предложил Наполи приобрести одного из своих полузащитников.

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