iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Погба будет тренироваться с Манчестер Юнайтед

Бывший клуб согласился дать Полю площадку для поддержания формы.
Сегодня, 19:59
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Накануне Ювентус официально объявил о разрыве контракта с Полем Погба, поэтому, он стал свободным агентом.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, француз нашел, где он будет поддерживать форму пока его услугами кто-то не захочет воспользоваться.

Хавбеку поможет в этом его бывший клуб, Манчестер Юнайтед. Манкунианцы позволили Полю тренироваться на их базе в Керрингтоне.

В то же время, неизвестно, заинтересованы ли «красные дьяволы» в том, чтобы снова вернуть 31-летнего футболиста в свой клуб на полноценной основе.

Погба занимался в академии МЮ с 2009 по 2012 и играл за взрослый состав с 2016 по 2022 годы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба манчестер юнайтед

Статьи по теме

Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда
Ювентус официально объявил о расторжении контракта с Погба Ювентус официально объявил о расторжении контракта с Погба
Ювентус согласовал расторжение контракта с Погба Ювентус согласовал расторжение контракта с Погба
"Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм "Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм
Помочь журналистам

Видео

Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Европа22:26
Ребров: Из-за того, что мы садились в низкий блок и пытались удержать победу, было много брака
Бокс22:20
Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном
Европа22:07
Ребров: Мудрик - важный игрок для сборной, он делает большую скорость и помогает в атаке
Лига наций21:44
Украина потеряла шансы на плей-офф отбора на чемпионат мира через Лигу наций
Лига наций21:31
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Лига наций21:29
Конопля - лучший игрок Украины в матче с Грузией
Лига наций21:22
"Игроки хотели удержать ничью": Ребров оценил матч Украины с Грузией
Украина21:11
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
Европа21:02
Украина не удержала победу над Грузией в гостевом поединке
Лига наций20:58
Лига наций-2024/25: победа Исландии, Турция сыграла вничью с Уэльсом, Грузия и Украина не выявили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK