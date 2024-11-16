Погба будет тренироваться с Манчестер Юнайтед

Накануне Ювентус официально объявил о разрыве контракта с Полем Погба, поэтому, он стал свободным агентом.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, француз нашел, где он будет поддерживать форму пока его услугами кто-то не захочет воспользоваться.

Хавбеку поможет в этом его бывший клуб, Манчестер Юнайтед. Манкунианцы позволили Полю тренироваться на их базе в Керрингтоне.

В то же время, неизвестно, заинтересованы ли «красные дьяволы» в том, чтобы снова вернуть 31-летнего футболиста в свой клуб на полноценной основе.

Погба занимался в академии МЮ с 2009 по 2012 и играл за взрослый состав с 2016 по 2022 годы.

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