Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда
Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заявил, что молодой состав команды не может быть оправданием.
Португальский специалист заявил, что молодые игроки уже готовы, потому что они в команде, а потому они должны сразу показывать результат.
Напомним, что первый матч Аморима в новом клубе состоится 24 ноября против Ипсвича.
"Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда. Они готовы. Они готовы справляться с требованиями Манчестер Юнайтед. Они должны быть готовы, потому что они здесь.
Понятно, это займет время, и мы постараемся побеждать. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть. Таких мыслей у меня нет. Они начнут с первого дня с нашей идеей, несмотря ни на что. Это цель", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Ранее также сообщалось, что Челси может подписать еще одного украинца.
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