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Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда

Новый тренер намерен побеждать с первого же матча.
Сегодня, 11:36
Рубен Аморим / manutd.com
Рубен Аморим / manutd.com

Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим заявил, что молодой состав команды не может быть оправданием.

Португальский специалист заявил, что молодые игроки уже готовы, потому что они в команде, а потому они должны сразу показывать результат.

Напомним, что первый матч Аморима в новом клубе состоится 24 ноября против Ипсвича.

"Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда. Они готовы. Они готовы справляться с требованиями Манчестер Юнайтед. Они должны быть готовы, потому что они здесь.

Понятно, это займет время, и мы постараемся побеждать. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть. Таких мыслей у меня нет. Они начнут с первого дня с нашей идеей, несмотря ни на что. Это цель", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Ранее также сообщалось, что Челси может подписать еще одного украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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