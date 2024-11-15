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Забарный может стать одноклубником Мудрика

Илья - одна из трансферных целей Челси на позицию центрального защитника.
Сегодня, 14:31
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Лондонский Челси может подписать в свой состав еще одного украинца.

Как сообщает издание Football Transfers, «синие» заинтересованы в усилении центра обороны и видят одним из кандидатов Илью Забарного.

Украинский центрбек очень нравится главному тренеру столичного клуба Энцо Мареске. Детали потенциальной сделки неизвестны.

Также Челси интересуется защитником Бенфики Томасом Араухо, за которого как сообщалось, ] придется выложить крупную сумму денег.

В текущем сезоне Илья провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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