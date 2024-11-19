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Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных

ISPORT.ua представляет видеотрансляцию матча между итальянской и украинской молодежными сборными.
Сегодня, 13:30
Италия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча / УАФ
Италия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча / УАФ

Во вторник, 19 ноября, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 проведет на выезде товарищеский матч со сверстниками из Италии.

Поединок итальянцев и украинцев состоится в Специи на стадионе Альберто Пикко. Стартовый свисток в спарринге прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Италия - Украина

Напомним, ранее молодежная сборная Украины оформила путевку в финальный турнир Евро-2025 U-21, который с 11 по 28 июня 2025 года будет проходить в Словакии. Жеребьевка турнира с участием 16 сборных (четыре группы по четыре команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

В предыдущем товарищеском матче молодежная сборная Украины сыграла вничью 3:3 с Португалией.

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