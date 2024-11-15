Сборная Украины U-21 вырвала ничью против Португалии с дублем и автоголом Батагова

В пятницу, 15 ноября, молодежная сборная Украины провела товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.

Спарринг-партнером украинцев в гостевом поединке стала Португалия, с которой "сине-желтые" организовали результативное противостояние, завершившееся ничьей со счетом 3:3.

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Подопечные Унаи Мельгосы быстро повели в матче, когда на четвертой минуте Арсений Батагов реализовал пенальти. Тем не менее еще до перерыва соперники украинцев сумели отыграться и обеспечить себе преимущество в два мяча. Сначала Рафаэль Родригеш счет сравнял, на 38-й минуте Матеуш Фернандеш вывел португальцев вперед, а под занавес первого тайма Батагов записал себе в пассив уже автогол.

В перерыве тренер сборной Украины сделал шесть замен, что дало свой результат уже на 56-й минуте. Вышедший на второй тайм Максим Хлань заработал второй пенальти для "сине-желтых" и сам его реализовал. Ничейный же итог встречи украинцы смогли вырвать на 86-й минуте, когда Батагов оформил дубль, замкнув подачу с углового.

Португалия U-21 - Украина U-21 3:3

Голы: Родригеш, 17, Фернандеш, 38, Батагов, 44 (аг) - Батагов, 4 (пен.), 86, Хлань, 56 (пен.)

Португалия U-21: Карвалью, Муниз, Родригеш (Назинью, 46), Эссуго (Сантуш, 46), Фернандеш (Ж. Маркеш, 46), Бернарду (к) (Боржеш, 46), К. Маркеш, Кенда (Томаш, 46), Са (Нетту, 46), Силва (Араужу, 46), Гомеш (Вейга, 46).

Украина U-21: Ермаков, Роман (Кузик, 46), Козик (Огарков, 69), Гусев (Крупский, 46), Батагов (к), Мельниченко, Яцик (Варфоломеев, 46), Горбач (Вьюник, 46), Брагару (Хлань, 46, Краснопир, 90+1), Велетень (Квасница, 46), Царенко (Федор, 63).

Предупреждение: Томаш.

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