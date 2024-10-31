Молодежная сборная Украины проведет спарринги с двумя топовыми соперниками

Коллектив Унаи Мельгосы проверит свои силы против крепких оппонентов.

УАФ объявила о том, что сборная Украины до 21 года проведет два контрольных поединка в ноябре.

Как сообщила пресс-служба организации, коллектив Унаи Мельгосы сыграет с Португалией и Италией. Матчи состоятся 15 и 19 ноября соответственно.

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Оба поединка пройдут на поле противников. С Португалией сыграют в пригороде Лиссабона на арене Алверка, а с Италией в городе Специя на стадионе имени Альберто Пекко.

Сборная Украины U-21 квалифицировалась на Евро-2025, как одна из лучших команд, занявших второе место в своей группе.

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