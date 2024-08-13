Манчестер Юнайтед предложил своего игрока Наполи

Манкунианцы пытаются получить средства, которые они смогут инвестировать в нового полузащитника.

Манчестер Юнайтед продолжает заниматься обновлением состава.

На этот раз пришла очередь расставаться со Скоттом МакТоминеем, которого "красные дьяволы" уже предложили Наполи, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Реакция неаполитанцев на предложение англичан остается неизвестной.

Манчестер все лето пытается продать МакТоминея, желая получить за него 25-30 миллионов фунтов. Единственным клубом, который делал конкретное предложение по игроку, был Фулхэм. Но "дачники" давали за него не более 20 миллионов.

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Скотт МакТоминей - воспитанник Манчестер Юнайтед. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, при этом у манкунианцев есть опция продления на год.

На счету 27-летнего шотландца 29 голов и 8 ассистов в 253 матчах за Юнайтед. Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

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