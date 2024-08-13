Вест Хэм приобрел защитника Манчестер Юнайтед
Аарон Ван-Биссака подписал семилетний контракт с клубом.
Лондонский Вест Хэм официально объявил о подписании защитника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Биссаки.
Стороны заключили контракт на семь сезонов.
Wan-Bissaka is West Ham ⚒️ pic.twitter.com/52pXINQ1dT— West Ham United (@WestHam) August 13, 2024
По информации Фабрицо Романо, "молотобойцы" заплатили за защитника 15 миллионов евро.
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В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых выполнил три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю.
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