Вест Хэм приобрел защитника Манчестер Юнайтед

Лондонский Вест Хэм официально объявил о подписании защитника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Биссаки.

Стороны заключили контракт на семь сезонов.

Wan-Bissaka is West Ham ⚒️ pic.twitter.com/52pXINQ1dT — West Ham United (@WestHam) August 13, 2024

По информации Фабрицо Романо, "молотобойцы" заплатили за защитника 15 миллионов евро.

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В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю.

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