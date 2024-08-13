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Вест Хэм приобрел защитника Манчестер Юнайтед

Аарон Ван-Биссака подписал семилетний контракт с клубом.
Сегодня, 14:20
Аарон Ван-Биссака / Вест Хэм
Аарон Ван-Биссака / Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм официально объявил о подписании защитника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Биссаки.

Стороны заключили контракт на семь сезонов.

По информации Фабрицо Романо, "молотобойцы" заплатили за защитника 15 миллионов евро.

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В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю.

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