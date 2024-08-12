iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю

Мартин Субименди решил остаться в Реал Сосьедад.
Вчера, 23:43
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Недавно появилась информация, что Ливерпуль намерен активировать опцию выкупа контракта полузащитника Реал Сосьедад Мартина Субименди.

Однако данный трансфер не состоится - Субименди отказал мерсисайдцам, как он сделал это в предыдущие годы с Баварией и Арсеналом, передает Фабрицио Романо.

Более того, 25-летний испанец с удовольствием подпишет новое соглашение с клубом из Сан-Себастьяна.

Стоит отметить, что предложение басков гораздо менее привлекательно в финансовом плане, чем предложение англичан.

В прошедшем сезоне Мартин Субименди провел 45 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом. Вместе со сборной Испании он стал чемпионом Европы-2024. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Ливерпуль намерен все равно приобрести игрока из испанской Ла Лиги, нацелившись на Гиорги Мамардашвили из Валенсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль сборная Испании Реал Сосьедад

Статьи по теме

Ливерпуль всерьез рассматривает возможность приобрести вратаря сборной Грузии Ливерпуль всерьез рассматривает возможность приобрести вратаря сборной Грузии
Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка
Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ЛНЗ - Александрия в УПЛ, матчи Кубка Украины, Кубок Италии
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров
Свитолина проиграла Костюк во втором раунде турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил на своем поле Александрии
просмотров

Последние новости

Европа00:57
"Было очень весело": экс-вратарь Милана рассказал, как Златан "наказал" новичка команды
НБА00:22
Негарантированная сделка для Свята: подробности контракта Михайлюка с Ютой
Вчера, 23:56
НБА23:56
Дюрант стал одним из акционеров ПСЖ
Европа23:43
Хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю
Европа23:30
Дело 115: Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ в случае доказательства самых серьезных нарушений
Бокс22:57
Али Башир оценил шансы Джошуа в бою с Дюбуа
Европа22:54
Ливерпуль всерьез рассматривает возможность приобрести вратаря сборной Грузии
Украина22:32
Динамо Киев: "Бело-синие" сыграют с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Европа22:26
Ювентус ведет переговоры с Миланом по трансферу защитника
Лига Чемпионов22:22
Названа заявка Динамо на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK