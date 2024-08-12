Хавбек сборной Испании отказал Ливерпулю

Недавно появилась информация, что Ливерпуль намерен активировать опцию выкупа контракта полузащитника Реал Сосьедад Мартина Субименди.

Однако данный трансфер не состоится - Субименди отказал мерсисайдцам, как он сделал это в предыдущие годы с Баварией и Арсеналом, передает Фабрицио Романо.

Более того, 25-летний испанец с удовольствием подпишет новое соглашение с клубом из Сан-Себастьяна.

Стоит отметить, что предложение басков гораздо менее привлекательно в финансовом плане, чем предложение англичан.

В прошедшем сезоне Мартин Субименди провел 45 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом. Вместе со сборной Испании он стал чемпионом Европы-2024. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Ливерпуль намерен все равно приобрести игрока из испанской Ла Лиги, нацелившись на Гиорги Мамардашвили из Валенсии.

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