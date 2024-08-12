Ливерпуль всерьез рассматривает возможность приобрести вратаря сборной Грузии
Вратарь Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили попал на радар Ливерпуля.
Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы всерьез рассматривают возможность приобрести 23-летнего голкипера. Сумма трансфера одного из героев Евро-2024 может составить 30 миллионов евро.
При этом, по информации источника, англичане не планируют заигрывать его на Энфилде в новом сезоне. Вместо этого они собираются отдать его в годичную аренду.
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Окончательное решение еще не принято, но переговоры между клубами продолжаются - все зависит от Ливерпуля.
Грузинский вратарь заинтересован в переходе в Ливерпуль с последующей сезонной арендой.
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