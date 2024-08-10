Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка

Английский Брентфорд усилится достаточно универсальным игроком.

Как сообщает Фабрицио Романо, "пчелы" подпишут Фабиу Карвалью из Ливерпуля. Сумма трансфера составит 20 млн евро + бонусы.

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Детали контракта футболиста с коллективом Томаса Франка остаются неизвестными.

Карвалью может сыграть в центре полузащиты или на левом фланге атаки. Прошлый сезон провел арендах в РБ Лейпциг, где почти не играл и в Галле.

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