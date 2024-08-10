iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка

Фабиу Карвалью будет выступать в стане "пчел".
Сегодня, 19:12
Фабиу Карвалью / Getty Images
Фабиу Карвалью / Getty Images

Английский Брентфорд усилится достаточно универсальным игроком.

Как сообщает Фабрицио Романо, "пчелы" подпишут Фабиу Карвалью из Ливерпуля. Сумма трансфера составит 20 млн евро + бонусы.

Читай также: Брентфорд подпишет конкурента Ярмолюку

Детали контракта футболиста с коллективом Томаса Франка остаются неизвестными.

Карвалью может сыграть в центре полузащиты или на левом фланге атаки. Прошлый сезон провел арендах в РБ Лейпциг, где почти не играл и в Галле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль брентфорд

Статьи по теме

Брентфорд подпишет конкурента Ярмолюку Брентфорд подпишет конкурента Ярмолюку
Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
Самый дорогой трансфер клуба АПЛ выбыл до конца года Самый дорогой трансфер клуба АПЛ выбыл до конца года
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа21:04
Эвертон Миколенко и Рома Довбика разошлись миром в спарринге
Олимпийские игры20:55
Президент МОК заявил, что намерен покинуть свою должность
Лига Чемпионов20:41
Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо
Европа20:20
Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна
Олимпийские игры20:12
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе попробует пробиться в бронзовый финал через утешительный раунд
Украина19:59
Колос и Ингулец сыграли в скучную ничью
Европа19:45
По стопам Галлахера: Челси отстранил от тренировок еще двух игроков
Олимпийские игры19:28
Брейкинг на Олимпиаде-2024: Олег Kuzya Кузнецов не сумел пробиться в четвертьфинал
Европа19:14
Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед
Европа19:12
Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK