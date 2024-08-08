Брентфорд подпишет конкурента Ярмолюку

Английский Брентфорд усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, в коллектив Томаса Франка перейдет полузащитник Наполи и сборной Швеции Йенс Каюст. Переход будет оформлен на правах аренды.

У "пчел" будет возможность выкупа футболиста за 10 млн евро, которая при определенных условиях может стать обязательной. В понедельник футболист пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Йенс провел 35 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола и отдав 2 ассиста.

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