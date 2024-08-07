Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека

Мартин Субименди может оказаться в АПЛ.

Ливерпуль готов активизировать усилия по хавбеку Сосьедада Мартина Субименди, утверждает Маттео Моретто.

Журналист утверждает, что мерсисайдцы готовы активировать клаусулу испанца, которая, предположительно, составляет 60 млн евро.

Более того, Ливерпль готов заплатить даже больше, если Сосьедад согласится на удобную для английского клуба стрктуру выплат.

При этом сам Субименди еще не дал свое согласие на переход в Ливерпуль. Также считается, что хавбек интересен еще и Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что вингер Баварии предложил свои услуги испанскому клубу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!