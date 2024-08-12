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Милан объявил о подписании защитника из Тоттенхэма

25-летний игрок заключил долгосрочный контракт.
Сегодня, 20:10
Эмерсон Роял / Getty Images
Эмерсон Роял / Getty Images

Бразильский защитник Эмерсон Роял перешел в Милан из Тоттенхэма.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2028 с опцией продления еще на год. 25-летний футболист будет выступать за команду под 22-м номером.

Эмерсон Роял выступал за Тоттенхэм с лета 2021 года после перехода из Барселоны. В прошлом сезоне он провел 24 матча, в которых забил один гол.

Ранее Интер объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом.

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