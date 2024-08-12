Интер объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом

Аргентинец не стал менять клубную прописку.

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес продолжит выступать за Интер.

Стороны подписали новый контракт до 30 июня 2029 года.

"Esta es la historia de un toro y una serpiente" 🐂🐍📚

Juntos 🤝🖤💙#ForzaInter #Lautaro2029 — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 12, 2024

Мартинес выступает за Интер с 2018 года. За это время он дважды выиграл чемпионат и Кубок Италии, трижды – Суперкубок страны.

На его счету 282 матча за Интер, в которых забил 129 голов и отдал 43 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить Винисиусу миллиард евро.

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