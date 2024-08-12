iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом

Аргентинец не стал менять клубную прописку.
Сегодня, 18:28
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес продолжит выступать за Интер.

Стороны подписали новый контракт до 30 июня 2029 года.

Мартинес выступает за Интер с 2018 года. За это время он дважды выиграл чемпионат и Кубок Италии, трижды – Суперкубок страны.

На его счету 282 матча за Интер, в которых забил 129 голов и отдал 43 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов заплатить Винисиусу миллиард евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса
Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей
Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов
Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911 Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: ЛНЗ - Александрия в УПЛ, матчи Кубка Украины, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Украина19:25
Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса
Европа19:10
Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей
Игровые18:49
Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов
Украина18:40
Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911
Европа18:28
Интер объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом
Европа18:13
Официально: Хулиан Альварес – игрок Атлетико Мадрид
Бокс18:05
"Я хотел уйти много раз": Фьюри сделал заявление о завершении карьеры
Украина17:56
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Матвиенко и Цуриков по-прежнему лидируют
Украина17:50
Таблица УПЛ: Заря - единоличный лидер, Черноморец и Левый Берег проиграли оба матча сезона
Украина17:44
УПЛ: ЛНЗ уступил на своем поле Александрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK