Саудовский клуб готов заплатить Винисиусу миллиард евро

Бразильца хотят видеть лицом лиги и послом на ЧМ-2034.

Саудовский Аль-Ахли готов сделать Винисиусу Жуниору поистине грандиозное предложение, утверждает Globo.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии хотят сделать бразильского вингера лицом лиги и послом ЧМ-2034.

Бразильское издание утверждает, что речь о самом большом контракте в истории спорта, Аль-Ахли готов предложить Винисиусу один миллиард евро в течение пяти сезонов.

Реал не торопиться начинать переговоры, ссылаясь на огромные отступные бразильца, однако саудовцы готовы попробовать провернуть трансфер.

Сам Винисиус ознакомлен с вероятным предложением, но предпочитает подождать официального запроса.

Ранее также сообщалось, что талантливый форвард Барселоны оказался не нужен клубу.

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