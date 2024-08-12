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Барселона приняла окончательное решение расстаться с форвардом

Витора Роке попробуют продать.
Сегодня, 15:50
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Руководство Барселоны решило, что клубу не нужен Витор Роке, пишет Marca.

Спортивный директор клуба Деку сообщил агенту и отцу бразильца, что с игроком намерены расстаться. Барселона готова рассмотреть как продажу, так и аренду форварда.

Ключевым здесь стало мнение Ханси Флика, который после предсезонных тренировок остался не впечатлен Роке.

Барселона намерена заработать на игрока около 30 млн евро, однако это не поможет разгрузить зарплатную ведомость, так как игрок не был зарегистрирован.

В прошлом сезоне нападающий провел всего 19 игр, в которых отличился двумя голами.

Ранее также сообщалось, что Нико Уильямс остается в Атлетике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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