"Хочу войти в историю": Нико Уильямс остается в Атлетике
По крайней мере, все факты говорят именно об этом.
Вингер Атлетика Нико Уильямс, похоже, не перейдет в Барселону.
Накануне сообщалось, что вингер дал согласие на переход, однако позднее эта информация была опровергнута.
А уже сегодня Атлетик опубликовал ролик, в котором Уильямс получил от клуба новый значимый номер - десятку.
"Я спросил у Муниаина насчет 10-го номера. Очень горжусь тем, что смогу взять этот номер и войти в историю так же, как он", – сказал Уильямс в ролике.
Ранее также сообщалось, что Атлетико и Челси работают над новым трансфером.
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