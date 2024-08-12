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Челси может вернуть Феликса на Стэмфорд Бридж

Португалец станет частью сделки по Конору Галлахеру.
Сегодня, 09:25
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Челси и Атлетико обсуждают трансфер Жоау Феликса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее неожиданно сорвался переход Саму Омородиона из Мадрида в Лондон, однако Атлетико не хочет также провалить переходы Хулиана Альвареса и Конора Галлахера.

Потому "матрацники" предложили Челси выкупить вместо испанца португальского нападающего. Феликс может стать частью сделки по Галлахеру.

Напомним, что португалец уже выступал за Челси, проведя в клубе 20 матчей и отличившись в них четырьмя голами.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может отправиться в Бундеслигу.

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